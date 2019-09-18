因信賴而聽！Zico 確定月底回歸
KPOP 2019年9月18日 星期三12:42 施乃琪
不久前才剛舉行過 FANXY CHILD 公演的 Zico，如今終於將發行成立公司後的第一個作品！
KOZ Entertainment 今天（18 日）透露 Zico 將於 本月 30 發表先專輯，而這不僅是他繼去年與 IU 推出 “Soul Mate" 後時隔一年兩個月的個人新作，也是他自行成立 KOZ 後的第一次回歸。
最近 Zico 先是在 Mnet《Produce X 101》中貢獻了一首概念評價曲 “MOVE”，並以製作人之姿登上節目指導練習生，8 月時又和 Crush、Dean、PENOMECO、millic 和 Stay Tuned 等人以 FANXY CHILD 之姿首度開唱，持續在樂壇帶來多樣化的活躍。
總能把各種樂風玩出自我色彩的 Zico 這次會帶來什麼樣的新作呢？真的讓人很期待啊！
（照片與影片來源：woozico0914、Seven Seasons）
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