因信赖而听！Zico 确定月底回归
KPOP 2019年9月18日 星期三12:42 施乃琪
不久前才刚举行过 FANXY CHILD 公演的 Zico，如今终於将发行成立公司后的第一个作品！
KOZ Entertainment 今天（18 日）透露 Zico 将於 本月 30 发表先专辑，而这不仅是他继去年与 IU 推出 “Soul Mate" 后时隔一年两个月的个人新作，也是他自行成立 KOZ 后的第一次回归。
最近 Zico 先是在 Mnet《Produce X 101》中贡献了一首概念评价曲 “MOVE”，并以制作人之姿登上节目指导练习生，8 月时又和 Crush、Dean、PENOMECO、millic 和 Stay Tuned 等人以 FANXY CHILD 之姿首度开唱，持续在乐坛带来多样化的活跃。
总能把各种乐风玩出自我色彩的 Zico 这次会带来什么样的新作呢？真的让人很期待啊！
（照片与影片来源：woozico0914、Seven Seasons）
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