B.I被立案！承认吸毒相关嫌疑，从「参考人」身份转为「嫌疑人」
明星 2019年9月18日 星期三11:07 Sani
iKON前成员B.I在接受长达14小时的警方调查之后，承认了部分吸毒嫌疑。
京畿南部地方员警厅昨日上午9时传唤B.I进行调查，昨晚11时许B.I离开警局。 据警方人士透露；「一开始是以参考人身份传唤了B.I，但在调查过程中他承认了一部分嫌疑，於是转换成嫌疑人身份进行调查。 」警方已经以违反毒品管理法的嫌疑对B.I进行立案，下一步将交给检方。
警方也确认了B.I是否要求熟人A某帮忙购买大麻、是否实际上收到和吸食大麻等等。
结束14小时的调查后，B.I离开警局，面对记者表示：「抱歉引起争议了。 」之后便返家。 警方表示还将再次传唤调查B.I。
同时，警方还怀疑B.I所属社YG娱乐前代表梁铉锡试图掩盖事件，即将以对B.I调查内容为基础，对梁铉锡进行传唤调查。
今年6月，公益举报人A某称2016年8月曾受B.I之托购买大麻，并遭到梁铉锡的威胁和怀柔。 国民权益委员会接到举报后将该事件上报给大检察厅，但时间过去2个月大检察厅仍未著手调查，於是又交给一直在进行相关调查的京畿南部员警厅。
（图源：KSD，YTN）
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