【有片】《蒙面歌王》「精靈」以尹鍾信《上坡路》完成「五連」登第110代歌王！深情又富磁性的嗓音令人陶醉

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在《蒙面歌王》錄製現場聽歌王「精靈」唱歌的觀眾們，能通過鏡頭感受到他們的感動啊～ #精靈這次也 #下班失敗 #不知道第幾週的裝做不知道精靈是誰



MBC綜藝節目《蒙面歌王》於15日播出最新一期。曾以朴孝信的《呼吸》、李遐怡的《嘆息》、Naul的《風之記憶》和Wanna One的《Energetic》，登「106代歌王」、「第107代歌王」、「第108代歌王」和「第109代歌王」的「精靈」，又衛冕成功成為並成為「第110代歌王」。

此次，他帶來經過尹鍾信《上坡路》，深情又富磁性的嗓音令人陶醉，帶給觀眾們許多感動。但是對手「金女婿」也來勢洶洶，精靈最後以5票之差成為「第110代歌王」。精靈發表感言：「每星期都希望我摘下面具的…金九拉先生沒能如願。為了選擇我的人們，我會認真準備下一次的舞台。」

在下集預告中，已經多次展現「魔法」的精靈，聽取參賽者們的心願。大家紛紛表示：「我想成為歌王…」精靈慌了：「那是我的（位置）啊！」最後，登上歌王寶座的會是誰呢？

（圖片、影片來源：MBC《蒙面歌王》）

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