【有片】《蒙面歌王》「精灵」以尹钟信《上坡路》完成「五连」登第110代歌王！深情又富磁性的嗓音令人陶醉
综艺 2019年9月17日 星期二08:45 JiaJia
在《蒙面歌王》录制现场听歌王「精灵」唱歌的观众们，能通过镜头感受到他们的感动啊～ #精灵这次也 #下班失败 #不知道第几周的装做不知道精灵是谁
MBC综艺节目《蒙面歌王》於15日播出最新一期。曾以朴孝信的《呼吸》、李遐怡的《叹息》、Naul的《风之记忆》和Wanna One的《Energetic》，登「106代歌王」、「第107代歌王」、「第108代歌王」和「第109代歌王」的「精灵」，又卫冕成功成为并成为「第110代歌王」。
此次，他带来经过尹钟信《上坡路》，深情又富磁性的嗓音令人陶醉，带给观众们许多感动。但是对手「金女婿」也来势汹汹，精灵最后以5票之差成为「第110代歌王」。精灵发表感言：「每星期都希望我摘下面具的…金九拉先生没能如愿。为了选择我的人们，我会认真准备下一次的舞台。」
在下集预告中，已经多次展现「魔法」的精灵，听取参赛者们的心愿。大家纷纷表示：「我想成为歌王…」精灵慌了：「那是我的（位置）啊！」最后，登上歌王宝座的会是谁呢？
（图片、影片来源：MBC《蒙面歌王》）
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