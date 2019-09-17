李鎭赫掛X1成員南道賢照片模仿其言行，遭批評後火速道歉！

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《Produce X 101》出身的人氣練習生李鎭赫就在泰國粉絲會上模仿X1成員南道賢一事道歉。

被稱為《Produce X 101》遺珠的李鎭赫雖然最終未能入選出道陣容，但依舊人氣火爆，在選秀結束後順利舉辦了個人粉絲會。 9月15日，他就空降泰國和當地的粉絲見面。 活動途中，李鎭赫和一起參加《Produce X 101》的泰國練習生PEAK模仿起了X1成員南道賢的口吻和動作，還將南道賢的照片打在了銀幕上。



然而粉絲會結束後，相關畫面卻在南道賢的粉絲之間引爆了不小的爭議，不少人指責李鎭赫和PEAK的行為太過無禮。 也許當初兩人的想法也只是為了搞笑，同時顯示與南道賢的熟絡，誰知卻鬧出了這樣的爭議。 甚至twitter的即時榜上出現了「李鎭赫道歉」的詞條，不少粉絲認為一點都不好笑，看到的只有失禮。

之後，李鎭赫就通過IG直播道歉，稱：「真的對不起，我也給道賢打電話道歉了，現在的我受到那麼多人的喜歡和關注，今後一定會謹言慎行。 」



「圖：twitter」

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