李鎭赫掛X1成員南道賢照片模仿其言行，遭批評後火速道歉！
明星 2019年9月17日 星期二08:00 Rui
《Produce X 101》出身的人氣練習生李鎭赫就在泰國粉絲會上模仿X1成員南道賢一事道歉。
被稱為《Produce X 101》遺珠的李鎭赫雖然最終未能入選出道陣容，但依舊人氣火爆，在選秀結束後順利舉辦了個人粉絲會。 9月15日，他就空降泰國和當地的粉絲見面。 活動途中，李鎭赫和一起參加《Produce X 101》的泰國練習生PEAK模仿起了X1成員南道賢的口吻和動作，還將南道賢的照片打在了銀幕上。
然而粉絲會結束後，相關畫面卻在南道賢的粉絲之間引爆了不小的爭議，不少人指責李鎭赫和PEAK的行為太過無禮。 也許當初兩人的想法也只是為了搞笑，同時顯示與南道賢的熟絡，誰知卻鬧出了這樣的爭議。 甚至twitter的即時榜上出現了「李鎭赫道歉」的詞條，不少粉絲認為一點都不好笑，看到的只有失禮。
之後，李鎭赫就通過IG直播道歉，稱：「真的對不起，我也給道賢打電話道歉了，現在的我受到那麼多人的喜歡和關注，今後一定會謹言慎行。 」
「圖：twitter」
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留言/評論
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若不是關係好的朋友 會這樣模仿對方嗎！而且鎭赫當下也有開直播道歉了，小編這篇文是想要表達什麼！
2小時前
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麻煩請儘速刪除本篇po文，請不要再次傷害他人，謝謝！
1小時前
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难道现在连朋友间的玩笑也不能开了吗？我都不觉得有什么无理的也不觉得他和Peak应该道歉😕
3小時前
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這個事情都已經落幕了，小編過這麼多天還在發這種文是唯恐天下不亂嗎？
3小時前
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