李鎭赫挂X1成员南道贤照片模仿其言行，遭批评后火速道歉！

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《Produce X 101》出身的人气练习生李鎭赫就在泰国粉丝会上模仿X1成员南道贤一事道歉。

被称为《Produce X 101》遗珠的李鎭赫虽然最终未能入选出道阵容，但依旧人气火爆，在选秀结束后顺利举办了个人粉丝会。 9月15日，他就空降泰国和当地的粉丝见面。 活动途中，李鎭赫和一起参加《Produce X 101》的泰国练习生PEAK模仿起了X1成员南道贤的口吻和动作，还将南道贤的照片打在了银幕上。



然而粉丝会结束后，相关画面却在南道贤的粉丝之间引爆了不小的争议，不少人指责李鎭赫和PEAK的行为太过无礼。 也许当初两人的想法也只是为了搞笑，同时显示与南道贤的熟络，谁知却闹出了这样的争议。 甚至twitter的即时榜上出现了「李鎭赫道歉」的词条，不少粉丝认为一点都不好笑，看到的只有失礼。

之后，李鎭赫就通过IG直播道歉，称：「真的对不起，我也给道贤打电话道歉了，现在的我受到那么多人的喜欢和关注，今后一定会谨言慎行。 」



「图：twitter」

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