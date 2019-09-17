李鎭赫挂X1成员南道贤照片模仿其言行，遭批评后火速道歉！
明星 2019年9月17日 星期二08:00 Rui
《Produce X 101》出身的人气练习生李鎭赫就在泰国粉丝会上模仿X1成员南道贤一事道歉。
被称为《Produce X 101》遗珠的李鎭赫虽然最终未能入选出道阵容，但依旧人气火爆，在选秀结束后顺利举办了个人粉丝会。 9月15日，他就空降泰国和当地的粉丝见面。 活动途中，李鎭赫和一起参加《Produce X 101》的泰国练习生PEAK模仿起了X1成员南道贤的口吻和动作，还将南道贤的照片打在了银幕上。
然而粉丝会结束后，相关画面却在南道贤的粉丝之间引爆了不小的争议，不少人指责李鎭赫和PEAK的行为太过无礼。 也许当初两人的想法也只是为了搞笑，同时显示与南道贤的熟络，谁知却闹出了这样的争议。 甚至twitter的即时榜上出现了「李鎭赫道歉」的词条，不少粉丝认为一点都不好笑，看到的只有失礼。
之后，李鎭赫就通过IG直播道歉，称：「真的对不起，我也给道贤打电话道歉了，现在的我受到那么多人的喜欢和关注，今后一定会谨言慎行。 」
「图：twitter」
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留言/评论
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若不是關係好的朋友 會這樣模仿對方嗎！而且鎭赫當下也有開直播道歉了，小編這篇文是想要表達什麼！
2小时前
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麻煩請儘速刪除本篇po文，請不要再次傷害他人，謝謝！
1小时前
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难道现在连朋友间的玩笑也不能开了吗？我都不觉得有什么无理的也不觉得他和Peak应该道歉😕
3小时前
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這個事情都已經落幕了，小編過這麼多天還在發這種文是唯恐天下不亂嗎？
2小时前
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