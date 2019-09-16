FT Island李洪基你的偶像包袱在哪裡？「神忘了給我屁股」XD
明星 2019年9月16日 星期一09:27 Rui
你以為愛豆都有偶像包袱，那就大錯特錯了，像FT ISLAND的李洪基就完全不存在任何偶像包袱，經常把「屁股」、「痔瘡」掛在嘴邊。
上周是團圓的中秋節黃金假期，當所有人都在SNS上曬出團圓照或中秋祝福時，李洪基卻在SNS上表示：「因為痔瘡我快痛死了。 」原來假期時，李洪基和家人們一起前往電影院看電影。 照片中，一大家在電影院裡留影，對著觀景窗露出笑容，一家人團聚很是幸福。
然而，李洪基的表情貌似沒那麼自在，一切都因痔瘡，他還稱：「我的屁股痛沒能贏過中秋。 PS，神沒有給我屁股....？ 」
其實李洪基已經不止一次在SNS上自曝備受痔瘡之苦了，他曾貼出一張自己在醫院的照片，氣憤表示：「雖然是我自己的身體，但真的很生氣，到底為何會這樣，如果可以買的話，我真的很想換屁股，真的很氣 ，痔瘡遠離我！ 」由此也是不難看出，這是李洪基痔瘡犯了，去醫院治療去了呀。
看到李洪基痛訴自己的痔瘡，粉絲們真的是又心疼又好笑，紛紛留言表示：「神雖然沒有給你屁股，卻給了你好嗓音和高顏值」、「我要送你一個痔瘡坐墊」等。
「圖：李洪基IG」
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