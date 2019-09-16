FT Island李洪基你的偶像包袱在哪里？「神忘了给我屁股」XD
明星 2019年9月16日 星期一09:27 Rui
你以为爱豆都有偶像包袱，那就大错特错了，像FT ISLAND的李洪基就完全不存在任何偶像包袱，经常把「屁股」、「痔疮」挂在嘴边。
上周是团圆的中秋节黄金假期，当所有人都在SNS上晒出团圆照或中秋祝福时，李洪基却在SNS上表示：「因为痔疮我快痛死了。 」原来假期时，李洪基和家人们一起前往电影院看电影。 照片中，一大家在电影院里留影，对著观景窗露出笑容，一家人团聚很是幸福。
然而，李洪基的表情貌似没那么自在，一切都因痔疮，他还称：「我的屁股痛没能赢过中秋。 PS，神没有给我屁股....？ 」
其实李洪基已经不止一次在SNS上自曝备受痔疮之苦了，他曾贴出一张自己在医院的照片，气愤表示：「虽然是我自己的身体，但真的很生气，到底为何会这样，如果可以买的话，我真的很想换屁股，真的很气 ，痔疮远离我！ 」由此也是不难看出，这是李洪基痔疮犯了，去医院治疗去了呀。
看到李洪基痛诉自己的痔疮，粉丝们真的是又心疼又好笑，纷纷留言表示：「神虽然没有给你屁股，却给了你好嗓音和高颜值」、「我要送你一个痔疮坐垫」等。
「图：李洪基IG」
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