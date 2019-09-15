愛恐怖驚悚的人必追！這三部漫畫現在真的超熱門啊！

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最近韓國不管是戲劇、電影還是漫畫都有一些驚悚恐怖的題材出來。這次推薦大家3部韓國恐怖漫畫真的現在人氣頗高，快來跟上流行的腳步吧！

1. 驚悚考試院

這一部漫畫大家應該不陌生吧！原本就是在漫畫榜上有名的恐怖驚悚漫畫，去年也跟大家推薦過這一部，近日除了拍成韓劇之外，番外篇也上線了喔！

故事是在韓國考試院發生的，考試院是便宜但環境不算太好的住宿場所。在這個陌生的地方，聚集著一群古怪詭異的鄰居，而後發生一些驚悚可怕的事情。

點這邊看驚悚考試院

點這邊看驚悚考試院番外篇

2. 迎死tagram

現代人離不開電腦手機，分享照片打卡、HASTAG等等都是每分每秒都在出現的事情。這個部漫畫的故事背景就是這樣的。

「殺人犯隨時都能看到你的日常」 利用熱門標籤跟蹤、殺害網美的連續殺人案! 在IG和Hashtag盛行的時代，每個人都有可能是下一個受害者…。一個擁有百萬粉絲的網美，不知道每打一次卡，死神就離她更近一步…

點這邊看迎死tagram

3. 怪奇商行

在這家商店購買的物品，好像會發生一些不可思議的事情，究竟帶走的怪奇商行物品的人有甚麼可怕的事情會發生呢?

「請務必記住、因本店商品而發生的事故、本店概不負責。因為，一切都是你自找的！」什麼都賣什麼都不奇怪的怪奇商行，把東西帶走前總會告誡買主一句話，至於要不要聽，就看個人造化了！究竟，把這間店的商品買回家後究竟會發生什麼事呢？

點這邊看怪奇商行

以上三篇就是現在很熱門的恐怖驚恐類漫畫，推薦給大家！

資料來源 : LINE WEBTOON授權使用

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