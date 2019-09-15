爱恐怖惊悚的人必追！这三部漫画现在真的超热门啊！

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最近韩国不管是戏剧、电影还是漫画都有一些惊悚恐怖的题材出来。这次推荐大家3部韩国恐怖漫画真的现在人气颇高，快来跟上流行的脚步吧！

1. 惊悚考试院

这一部漫画大家应该不陌生吧！原本就是在漫画榜上有名的恐怖惊悚漫画，去年也跟大家推荐过这一部，近日除了拍成韩剧之外，番外篇也上线了喔！

故事是在韩国考试院发生的，考试院是便宜但环境不算太好的住宿场所。在这个陌生的地方，聚集著一群古怪诡异的邻居，而后发生一些惊悚可怕的事情。

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点这边看惊悚考试院番外篇

2. 迎死tagram

现代人离不开电脑手机，分享照片打卡、HASTAG等等都是每分每秒都在出现的事情。这个部漫画的故事背景就是这样的。

「杀人犯随时都能看到你的日常」 利用热门标签跟踪、杀害网美的连续杀人案! 在IG和Hashtag盛行的时代，每个人都有可能是下一个受害者…。一个拥有百万粉丝的网美，不知道每打一次卡，死神就离她更近一步…

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3. 怪奇商行

在这家商店购买的物品，好像会发生一些不可思议的事情，究竟带走的怪奇商行物品的人有甚么可怕的事情会发生呢?

「请务必记住、因本店商品而发生的事故、本店概不负责。因为，一切都是你自找的！」什么都卖什么都不奇怪的怪奇商行，把东西带走前总会告诫买主一句话，至於要不要听，就看个人造化了！究竟，把这间店的商品买回家后究竟会发生什么事呢？

点这边看怪奇商行

以上三篇就是现在很热门的恐怖惊恐类漫画，推荐给大家！

资料来源 : LINE WEBTOON授权使用

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