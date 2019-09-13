孫勝妍進軍美國　中秋搶先公開〈I'm Not a Warrior〉！

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曾當過八屆蒙面歌王的孫勝妍擁有在韓國少見的歌聲爆發力，如今她也真的要進軍美國了！

孫勝妍選在中秋節這天在韓國首搶先公開新歌 “I’m Not a Warrior”，而這也是她即將用來正式在美國出道的作品，而最近她也已經在節目和演唱會上演唱過這首歌。



“I’m Not a Warrior” 以孫勝妍兼具感染力和爆發力的歌聲，唱出身處競爭激烈、宛如戰場般的世界上，人們渴望著好好生活與和平的心情。特別的是，這首歌由曾與 Celine Dion、Mariah Carey⋯⋯等歌手合作過的美國知名製作人 Walter Afanasiefff 製作，由此可見孫勝妍進軍美國的野心。

孫勝妍將於 19 日中午正式在美國及全球同步發行 “I’m Not a Warrior”，期待她躍上國際舞台的表現！



（照片與影片來源：24th Street、shineson_0915）

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