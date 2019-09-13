從李敏鎬、李鍾碩、SHINee珉豪、BTS Jin到宋康…除了「帥」還有一個「共同點」！
明星 2019年9月13日 星期五14:32 JiaJia
藉著五位「臉蛋天才」，順便跟各位說聲「中秋節快樂」～
說到李敏鎬、李鍾碩、SHINee珉豪、BTS Jin，到最近出演《當惡魔呼喊你的名字時》、《喜歡的話請響鈴》而聲名大噪的宋康，把「臉蛋天才」的封號給他們真的是最適合不過！而他們還有一個共同點…就是都來自「建國大學」哦！
今年（2019年）退伍的李敏鎬，將與金銀淑編劇二次合作、和金高銀主演SBS新劇《The King：永遠的君主》，預計明年播出。昨日（12日），李敏鎬也通過個人SNS向大家傳達中秋祝福，一雙大長腿吸引視線。
李鍾碩今年（2019年）拍攝完SBS《死之詠贊》、tvN《羅曼史是別冊附錄》後，以「社會服務要員」的身份服役2年，預計2021年1月2日退伍。
SHINee珉豪今年則作為海軍陸戰隊並以「現役兵」身份入伍。人雖然在軍中，但珉豪之前拍攝的電影《長沙里：被遺忘的英雄們》，確定於本月（9月）25日在韓上映。
防彈少年團BTS成員Jin也同樣來自建國大學。上月中旬，所屬社表示：「防彈少年團將迎來出道後首次的官方長期休假」。不過，還是可以看到成員們一起去釣魚，甚至出現在公司「工作」。
最近因為與金所炫合作網劇《喜歡的話請響鈴》的宋康，也來自建國大學。他在近期的採訪中表示，比自己更帥的人有很多，比如文章前面說過的Jin。曾在校園裡看到前輩Jin的宋康，不自覺感嘆：「要達到那樣的帥氣，才可以出道當藝人啊。」
除了上述五位男藝人， 周元、洪宗玄、李民基、高庚杓、東方神起昌珉、Highlight東雲和李源根等，也都來自建國大學！「建大歐吧」可真不少呢～
（圖片來源：藝人SNS）
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