朴敘俊帶著愛犬「辛巴」到拍攝現場！爸爸走到哪兒子就跟到哪，真的超級可愛呀♥
明星 2019年9月13日 星期五13:00 Yuan
朴敘俊日前開通了YouTube頻道「레코드박스 Record PARK's」，他也透過IG表示：「是為了和粉絲們溝通、回報粉絲們的關心才開始的。雖然有很多不足之處，但會嘗試用瑣碎的故事充實的！」
近日，頻道公開了第4支Track...是他在拍攝廣告時帶著愛犬「辛巴」到拍攝現場啦！辛巴完全就是爸爸的跟屁蟲，爸爸走到哪牠就跟到哪，就算看到攝影機完全不怕生，朴敘俊更說：「牠拍照的時候會待著不動！」
朴敘俊在外面拍攝時，辛巴就跑到門口叫了一聲；當朴敘俊站在高處拍攝時，辛巴也在下面等著他，還忍不住叫了幾聲，讓朴敘俊拍到一半笑場（笑）！
兩人更在拍攝現場上演你追我跑，辛巴還一直跑向有土的地方，把腳弄得髒兮兮的，朴敘俊也在一旁說：「誰給你穿的鞋。」看完這個的影片，再次被朴敘俊歐巴和辛巴可愛的樣子給萌到，希望之後多多分享私底下的面貌啦！
（圖：레코드박스 Record PARK's）
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