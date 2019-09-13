孙胜妍进军美国　中秋抢先公开〈I'm Not a Warrior〉！

孙胜妍进军美国　中秋抢先公开〈I'm Not a Warrior〉！

KPOP   2019年9月13日   星期五14:20   施乃琪  

曾当过八届蒙面歌王的孙胜妍拥有在韩国少见的歌声爆发力，如今她也真的要进军美国了！

孙胜妍选在中秋节这天在韩国首抢先公开新歌 “I’m Not a Warrior”，而这也是她即将用来正式在美国出道的作品，而最近她也已经在节目和演唱会上演唱过这首歌。

“I’m Not a Warrior” 以孙胜妍兼具感染力和爆发力的歌声，唱出身处竞争激烈、宛如战场般的世界上，人们渴望著好好生活与和平的心情。特别的是，这首歌由曾与 Celine Dion、Mariah Carey⋯⋯等歌手合作过的美国知名制作人 Walter Afanasiefff 制作，由此可见孙胜妍进军美国的野心。

孙胜妍将於 19 日中午正式在美国及全球同步发行 “I’m Not a Warrior”，期待她跃上国际舞台的表现！


（照片与影片来源：24th Street、shineson_0915）

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