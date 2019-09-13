朴叙俊带著爱犬「辛巴」到拍摄现场！爸爸走到哪儿子就跟到哪，真的超级可爱呀♥
明星 2019年9月13日 星期五13:00 Yuan
朴叙俊日前开通了YouTube频道「레코드박스 Record PARK's」，他也透过IG表示：「是为了和粉丝们沟通、回报粉丝们的关心才开始的。虽然有很多不足之处，但会尝试用琐碎的故事充实的！」
近日，频道公开了第4支Track...是他在拍摄广告时带著爱犬「辛巴」到拍摄现场啦！辛巴完全就是爸爸的跟屁虫，爸爸走到哪它就跟到哪，就算看到摄影机完全不怕生，朴叙俊更说：「它拍照的时候会待著不动！」
朴叙俊在外面拍摄时，辛巴就跑到门口叫了一声；当朴叙俊站在高处拍摄时，辛巴也在下面等著他，还忍不住叫了几声，让朴叙俊拍到一半笑场（笑）！
两人更在拍摄现场上演你追我跑，辛巴还一直跑向有土的地方，把脚弄得脏兮兮的，朴叙俊也在一旁说：「谁给你穿的鞋。」看完这个的影片，再次被朴叙俊欧巴和辛巴可爱的样子给萌到，希望之后多多分享私底下的面貌啦！
（图：레코드박스 Record PARK's）
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