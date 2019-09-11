《PRODUCE 101 Japan》Ending是什麼鬼？引韓網民集體吐槽：救救我的眼睛
綜藝 2019年9月11日 星期三14:00 Rui
自從全民選秀節目《Produce 101》火了之後，中國和日本都紛紛效仿，日版已經正式開播，沒想到一個Ending畫面引爆了韓國網民的熱議。
9月26日，《PRODUCE 101 Japan》就要火熱上檔，近期陸續公開了宣傳錄影。 其中一個場景就引發了關注。 這位片上勇士的練習生一不小心就因為Ending笑成為了韓國網民的熱門人物。 只見他最後一個POSE定住，朝著鏡頭聳肩搖頭咧嘴大笑，還拋出了Wink。 雖然隔著螢幕都能感受到他對舞台的熱情，然而對於對舞台要求極其嚴格的韓國網民們來說這個Ending太不合格了，完全失去了淡定和帥氣，在眾人眼中看來只是「擠眉弄眼」~
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韓國網民也毒舌的吐槽：「你該去參加搞笑藝人選拔」、「人真的能在這麼短的時間裡做出這麼多表情？ 」、「你幹嘛來參加愛豆選拔」、「救救我的眼鏡」、「我看到了什麼等」。
其實，不僅是片上勇士，貌似不少日本練習生都不太明白Ending Pose到底怎麼做才好看，比如這位Gutierez Takeru練習生，短短幾秒就完成了瞪大眼睛、Wink、拉領結等一系列動作~
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還有帥氣的大澤駿彌，現場教你怎麼吞拳頭~
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這些個Ending操作，看得韓國網民直呼辣眼睛，甚至找出日本女歌手松井珠理奈參加《Produce 48》時的Ending對比圖，當時她就因為「小動作」被吐槽動作不幹練。 但看完日版男生的Ending，只能說珠理奈根本就是仙女Ending啊~
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「圖：theqoo」
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留言/評論
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很有日綜風格🤣🤣🤣 韓網民受到文化衝擊-999999
大澤駿彌真的是亂用臉日本搞笑帥哥代表😂自我介紹也吃了一整分鐘的拉麵(重點還沒吃完)最後含糊不清的大喊請支持我(笑死😂)
飯過日本偶像才知道什麼叫真正的"毀形象沒在跟你客氣"的ww
24分前
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Nicolette Chan 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
23分前
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