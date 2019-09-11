2007 年經典作《順其自然》今年翻拍 魏化儁、全少妮有望領銜主演！ 姜丹尼爾個人秀來了！ 今日開播《姜丹尼爾SHOW》伴你過中秋 《他人即地獄》把自己當成是任時完漸漸崩潰，感受李棟旭不寒而慄的笑… 工作人員差點撞到身後的老奶奶...GOT7珍榮迅速向前抓住！男友力十足，影片在推特轉發破萬！ 是《一日三餐》的第4位嘉賓！尹世雅公開與廉晶雅、朴素丹的節目錄製照，朴敘俊也出現啦！ 雪炫&趙怡賢林蔭路約會PO照！美人+美人真的養眼耶~ 《PRODUCE 101 Japan》Ending是什麼鬼？引韓網民集體吐槽：救救我的眼睛 臉紅的思春期樂風改變成績不變 新歌橫掃排行榜！ Dreamcatcher 回歸倒數一週！新專輯與手遊合作 確定啦！Chen 10 月初攜六首新歌回歸 李荷妮IG發文：「5年前感謝和我一起，因為一切都變了」被猜測和尹啟相分手！所屬社：「這是誤會！」 想你在吃Pizza時...你的毛小孩不在寂寞了？！ 《18歲的瞬間》結局收視創新高完美收官，話題性終於登上一位啦！ 19歲歌手NO:EL承認酒駕後試圖頂包逃罪！議員父賠償3500萬和解 新綜藝《We Play》官方海報公開，首期嘉賓邀請到人氣男團NCT泰容&在玹 熱門節目《Queendom》連續兩週話題性1位！女團 (G)I-DLE & AOA 大受關注 G-Dragon親姐權多美10月嫁演員金民俊：弟弟會不會唱祝歌呢？ 「被EXO選中的男人」張成奎嬌妻曝光：美貌與才華並重！ 韓20歲女BJ忘關視訊洗完澡全裸曝光，宣佈隱退：再也無法面對鏡頭 《超人回來了》Sam一家真的是勤儉持家的典範：弟弟Bentley穿的都是哥哥William的舊衣服！ 「又一努力就有回報的例子啦～」洪真英姐姐洪善英3個月減重22kg：每天運動長達6小時！

自從全民選秀節目《Produce 101》火了之後，中國和日本都紛紛效仿，日版已經正式開播，沒想到一個Ending畫面引爆了韓國網民的熱議。

9月26日，《PRODUCE 101 Japan》就要火熱上檔，近期陸續公開了宣傳錄影。 其中一個場景就引發了關注。 這位片上勇士的練習生一不小心就因為Ending笑成為了韓國網民的熱門人物。 只見他最後一個POSE定住，朝著鏡頭聳肩搖頭咧嘴大笑，還拋出了Wink。 雖然隔著螢幕都能感受到他對舞台的熱情，然而對於對舞台要求極其嚴格的韓國網民們來說這個Ending太不合格了，完全失去了淡定和帥氣，在眾人眼中看來只是「擠眉弄眼」~



via GIPHY

韓國網民也毒舌的吐槽：「你該去參加搞笑藝人選拔」、「人真的能在這麼短的時間裡做出這麼多表情？ 」、「你幹嘛來參加愛豆選拔」、「救救我的眼鏡」、「我看到了什麼等」。

其實，不僅是片上勇士，貌似不少日本練習生都不太明白Ending Pose到底怎麼做才好看，比如這位Gutierez Takeru練習生，短短幾秒就完成了瞪大眼睛、Wink、拉領結等一系列動作~



via GIPHY

還有帥氣的大澤駿彌，現場教你怎麼吞拳頭~



via GIPHY

這些個Ending操作，看得韓國網民直呼辣眼睛，甚至找出日本女歌手松井珠理奈參加《Produce 48》時的Ending對比圖，當時她就因為「小動作」被吐槽動作不幹練。 但看完日版男生的Ending，只能說珠理奈根本就是仙女Ending啊~



via GIPHY

「圖：theqoo」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞