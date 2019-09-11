《PRODUCE 101 Japan》Ending是什么鬼？引韩网民集体吐槽：救救我的眼睛
综艺 2019年9月11日 星期三14:00 Rui
自从全民选秀节目《Produce 101》火了之后，中国和日本都纷纷效仿，日版已经正式开播，没想到一个Ending画面引爆了韩国网民的热议。
9月26日，《PRODUCE 101 Japan》就要火热上档，近期陆续公开了宣传录影。 其中一个场景就引发了关注。 这位片上勇士的练习生一不小心就因为Ending笑成为了韩国网民的热门人物。 只见他最后一个POSE定住，朝著镜头耸肩摇头咧嘴大笑，还抛出了Wink。 虽然隔著萤幕都能感受到他对舞台的热情，然而对於对舞台要求极其严格的韩国网民们来说这个Ending太不合格了，完全失去了淡定和帅气，在众人眼中看来只是「挤眉弄眼」~
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韩国网民也毒舌的吐槽：「你该去参加搞笑艺人选拔」、「人真的能在这么短的时间里做出这么多表情？ 」、「你干嘛来参加爱豆选拔」、「救救我的眼镜」、「我看到了什么等」。
其实，不仅是片上勇士，貌似不少日本练习生都不太明白Ending Pose到底怎么做才好看，比如这位Gutierez Takeru练习生，短短几秒就完成了瞪大眼睛、Wink、拉领结等一系列动作~
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还有帅气的大泽骏弥，现场教你怎么吞拳头~
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这些个Ending操作，看得韩国网民直呼辣眼睛，甚至找出日本女歌手松井珠理奈参加《Produce 48》时的Ending对比图，当时她就因为「小动作」被吐槽动作不干练。 但看完日版男生的Ending，只能说珠理奈根本就是仙女Ending啊~
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「图：theqoo」
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