「又一努力就有回報的例子啦～」洪真英姐姐洪善英3個月減重22kg：每天運動長達6小時！
綜藝 2019年9月11日 星期三08:00 Sani
近日《我家的熊孩子》最高收視率就是洪善英出場這一段，跟上次相比瘦了20kg，整個人都變樣子了！
洪善英在這3個月裡減掉了足足22kg，而且還反過來指導洪真英健身XD洪真英說不想運動，善英故意講話刺激她：「你和我一定會在中間相逢的，我再減一點就行了！ 」運動之後回到家，善英還學金鐘國的樣子做了「雞胸肉SHAKE」，說：「運動這件事是連飲食也包括在內的哦！ 」
不僅如此，善英的糖化血紅蛋白也在短短3個月內，從之前的11%降到了正常人水準的6%，就連醫生都很驚訝！ 善英透露自己的秘訣就是改變不規則的生活習慣、堅持每天運動、控制飲食，早上2小時、下午2小時運動，夜間2小時漢江邊慢跑：「把運動的地方變成屬於自己的遊樂場！ 」
對比一下減肥前後的模樣，真的相差很多！ 看起來更加健康清爽了！
不過每天6小時的運動量加上控制飲食，真的要很自律及超強的意志力，才能做到的樣子T^T果然是努力才會有回報啊！
（圖源：《我家的熊孩子》截圖等）
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