「被EXO選中的男人」張成奎嬌妻曝光：美貌與才華並重！

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那個被EXO選中的男人，2019年人氣最旺的大勢主持人張成奎曬出了和老婆的甜蜜合影。

在《認識的哥哥》中以特別嘉賓「張老師」的身份亮相的張成奎收穫了許多觀眾的喜愛。 前幾日還在IG上INS上更新了一張EXO成員燦烈在INS上關注自己的截圖，還在燦烈的頭像旁標注了愛心，並寫上「燦烈哥」，引起了強烈關注。又稱：「我是EXO選擇的男人，征服地球的燦烈君對我伸出手，不敢相信，心臟啊不要跳了，回過神來才發現這竟然是真的。 但我並沒有馬上回關，因為不想被看輕，假裝在這場欲擒故縱中敗給他，抓住了他的手。 #先粉 #互粉 #好典範 #EXO #燦烈」因為這件事情，張成奎又引爆了一番熱議。



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最近，張成奎的畫家老婆舉辦了首場個人畫展，作為老公的他現身全力支援，之後又在IG上感謝前去參觀的朋友、粉絲們，他寫道：「太感動了，非常感謝來參加我老婆首個個人畫展的的所有朋友們，#老公福炸裂#我的有美呀#再次#祝賀#」 同時還曬出了多張照片。

最引人矚目的一張就是張成奎從背後抱著老婆，老婆手裡捧著一束花，兩人站在畫前，甜蜜幸福感都要溢出了螢幕。 張成奎的妻子身材嬌小，剪著短髮，看上去十分溫柔。



張成奎還表示：「尤其謝謝看重練習生時期的相遇，偷偷前來參觀的弟弟妹妹們，希望你們成為第一名歌手#CIX#李炳坤#金成勛#人品甲」。



《My Little Television》的節目組和演員李相燁也送來了祝賀禮物。



「圖：張成圭IG」

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