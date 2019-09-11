「又一努力就有回报的例子啦～」洪真英姐姐洪善英3个月减重22kg：每天运动长达6小时！
综艺 2019年9月11日 星期三08:00 Sani
近日《我家的熊孩子》最高收视率就是洪善英出场这一段，跟上次相比瘦了20kg，整个人都变样子了！
洪善英在这3个月里减掉了足足22kg，而且还反过来指导洪真英健身XD洪真英说不想运动，善英故意讲话刺激她：「你和我一定会在中间相逢的，我再减一点就行了！ 」运动之后回到家，善英还学金钟国的样子做了「鸡胸肉SHAKE」，说：「运动这件事是连饮食也包括在内的哦！ 」
不仅如此，善英的糖化血红蛋白也在短短3个月内，从之前的11%降到了正常人水准的6%，就连医生都很惊讶！ 善英透露自己的秘诀就是改变不规则的生活习惯、坚持每天运动、控制饮食，早上2小时、下午2小时运动，夜间2小时汉江边慢跑：「把运动的地方变成属於自己的游乐场！ 」
对比一下减肥前后的模样，真的相差很多！ 看起来更加健康清爽了！
不过每天6小时的运动量加上控制饮食，真的要很自律及超强的意志力，才能做到的样子T^T果然是努力才会有回报啊！
（图源：《我家的熊孩子》截图等）
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