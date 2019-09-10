BTS防彈少年團〈FIRE〉MV 觀看次數破六億 僅次於〈DNA〉！
KPOP 2019年9月10日 星期二11:25 施乃琪
防彈少年團的 "FIRE" 在發行三年後，觀看次數仍持續上升，而這首歌其實也是當年讓房時爀預感到他們將大獲成功的關鍵歌曲！
在今天（10 日）凌晨三點左右，防彈少年團經由 1theK 頻道發佈的 “FIRE” 官方 MV 觀看次數突破了六億次；若加上在 Big Hit 官方頻道的觀看次數，則已經有 6.17 億人次。
“FIRE” 是防彈少年團於 2016 年發行的〈花樣年華 Young Forever〉主打歌，從主歌就充滿強烈的氣勢，最後一段動員大量舞者的群舞場面，更是現場聽這首歌的最大看頭。
特別的是，最近 Big Hit Entertainment 代表房時爀接受美國雜誌《Variety》採訪，被問及從何時開始預感到防彈少年團將大獲成功時，他提及了 “FIRE”：「在 2015 年的 “RUN” 受到歡迎後，2016 年防彈少年團又藉由 “FIRE” 測試國際市場反應並確認了結果（於是就有預感防彈少年團會成功了）。」
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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