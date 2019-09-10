BTS防弹少年团〈FIRE〉MV 观看次数破六亿　仅次於〈DNA〉！

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防弹少年团的 "FIRE" 在发行三年后，观看次数仍持续上升，而这首歌其实也是当年让房时爀预感到他们将大获成功的关键歌曲！

在今天（10 日）凌晨三点左右，防弹少年团经由 1theK 频道发布的 “FIRE” 官方 MV 观看次数突破了六亿次；若加上在 Big Hit 官方频道的观看次数，则已经有 6.17 亿人次。

“FIRE” 是防弹少年团於 2016 年发行的〈花样年华 Young Forever〉主打歌，从主歌就充满强烈的气势，最后一段动员大量舞者的群舞场面，更是现场听这首歌的最大看头。



特别的是，最近 Big Hit Entertainment 代表房时爀接受美国杂志《Variety》采访，被问及从何时开始预感到防弹少年团将大获成功时，他提及了 “FIRE”：「在 2015 年的 “RUN” 受到欢迎后，2016 年防弹少年团又藉由 “FIRE” 测试国际市场反应并确认了结果（於是就有预感防弹少年团会成功了）。」



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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