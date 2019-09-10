【有片】連白老師都認證的「披薩專業人士」！SJ圭賢擔任《胡同餐廳》嘉賓 從談話就透露出不一般
綜藝 2019年9月10日 星期二10:38 JiaJia
擁有「外號富翁」之稱的曹圭賢，這次作為「披薩專家」出演《白種元的胡同餐廳》！聽到圭賢是節目的忠實觀眾，白種元老師也露出欣慰的笑容～
Super Junior圭賢於近期出演SBS綜藝節目《白種元的胡同餐廳》。白老師曾在慶州指導過圭賢「工作」的餐廳（也就是《姜食堂》啦XD），他在節目裡展現了不同凡響的「烤披薩」功夫，令觀眾印象深刻，也獲得「曹披薩」的外號。
作為「披薩試吃團」出演，從圭賢的提問就可以感受到他的「專業」。他問披薩店的老闆：「麵糰裡只用鹽嗎？還是會放白糖或者油？」令對方驚慌，因為這家披薩店的麵糰不是老闆手作的（也就是現成的）！在棚內的白老師看到這個場景，忍不住笑了出來，也指出：「圭賢是從製作麵糰開始學起的，從開始就不一樣啦。」
試吃完披薩，圭賢也與節目班底見面。圭賢表示，平常就有在收看《白種元的胡同餐廳》。他還現場模仿了白老師的「聲帶」以及「姿勢」，能夠感受到他真的是忠實觀眾，也一定會到白老師指導過的餐廳「打卡」。
MC金成柱還提到，要是坐在這裡（指擔任節目MC），就不用跟別人一樣在巷子裡排隊、等著吃美食了。圭賢幽默回應：「這是在邀請我嗎？」，令人忍不住哈哈大笑。
（圖片、影片來源：SBS《白種元的胡同餐廳》）
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