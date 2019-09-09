【有片】《山茶花開時》花絮：化學反應不得了！孔曉振一見姜河那就「笑不停」 錄影被迫中斷好幾次
韓劇 2019年9月9日 星期一11:21 JiaJia
姜河那委屈地說：「我只是坐在旁邊而已耶！」XD #山茶花開時 #浪漫喜劇 #姜河那退伍後回歸小螢幕之作
預計於本月（9月）18日首播的KBS新水木劇（週三、四）《山茶花開時》，由《任意依戀》、《你也是人類嗎》車榮勳導演執導，《三流之路》林尚春編劇執筆，以「東柏」為中心，是一部融合愛情、懸疑和搞笑的複合型電視劇。近期公開宣傳海報。
金知碩飾演「姜鐘烈」，是一名明星棒球選手，也是活躍在育兒節目裡的「女兒傻瓜」；池伊秀飾演SNS明星「Jessica」，是姜鐘烈的妻子。雖然看上去是「放閃名人夫妻」，現實卻是「櫥窗夫婦」。在採訪中，被問到「初戀」的話題，鐘烈想起了東柏（孔曉振 飾）…
吳正世飾演「盧圭泰」，是村裡唯一一位驗光師；廉惠蘭飾演「洪子英」，是盧圭泰的妻子，為村裡唯一一位精英律師。圭泰在採訪中提到東柏，妻子則對東柏有了警戒之心…
孔曉振飾演的「東柏」，是一名不屈不饒、努力過好自己人生的女性；姜河那飾演的「黃龍植」，雖然正義滿滿卻沒有對策、雖然土氣粗俗卻莫名性感的人物，無條件鼓勵並支持被封閉在偏見裡的東柏。
有趣的是，孔曉振一見到姜河那就「笑不停」，讓姜河那覺得疑惑，還表示：「我只是坐在旁邊而已耶！」孔曉振說：「這大叔真是…」讓姜河那吃驚：「我嗎？我明明是小伙子」、「姐姐笑起來很好看～」互動超可愛！
（圖片、影片來源：KBS《山茶花開時》）
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