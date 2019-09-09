李昇基、劉以豪IG互相更新對方的旅遊合照：讓大家感受一下我們的「豪基情」
明星 2019年9月9日 星期一11:43 MiJimin
豪基情！好激情啊～！！！很期待他們的Bromance…。
Netflix 全新綜藝《Together》以「你的明星來到你的世界！」為主題，由李昇基和劉以豪兩大男神合作，前往印尼進行旅遊拍攝，和當地的粉絲們見面。
今日上午，兩人各自在個人 IG 上更新的動態，為節目宣傳廣告：
▼李昇基：「我們看起來有沒有很搭？到 Netflix 感受我們的 #豪基情 #Twogether」
▼劉以豪：「深夜男子對談 我們出發吧！到 Netflix 感受我們的 #豪基情 #Twogether #我們真的很享受旅程也很努力 #希望見到你們」
粉絲反應「男神合作太讓人期待了！」、「不曉得兩位會用什麼語言溝通？XD」、「畫面看起來很棒」、「能牽手就完美了」、「哇！真的是．．．豪～基情」。
▼Netflix 官方：「這真的是 #豪基情 ！ 劉以豪 Jasper 跟 #李昇基 撞在一起冒險旅遊的火花，即將在 Netflix #Twogether 綻放」
（圖自：Netflix．個人IG）
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