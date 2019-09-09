【有片】《山茶花开时》花絮：化学反应不得了！孔晓振一见姜河那就「笑不停」 录影被迫中断好几次
韩剧 2019年9月9日 星期一11:21 JiaJia
姜河那委屈地说：「我只是坐在旁边而已耶！」XD #山茶花开时 #浪漫喜剧 #姜河那退伍后回归小萤幕之作
预计於本月（9月）18日首播的KBS新水木剧（周三、四）《山茶花开时》，由《任意依恋》、《你也是人类吗》车荣勋导演执导，《三流之路》林尚春编剧执笔，以「东柏」为中心，是一部融合爱情、悬疑和搞笑的复合型电视剧。近期公开宣传海报。
金知硕饰演「姜钟烈」，是一名明星棒球选手，也是活跃在育儿节目里的「女儿傻瓜」；池伊秀饰演SNS明星「Jessica」，是姜钟烈的妻子。虽然看上去是「放闪名人夫妻」，现实却是「橱窗夫妇」。在采访中，被问到「初恋」的话题，钟烈想起了东柏（孔晓振 饰）…
吴正世饰演「卢圭泰」，是村里唯一一位验光师；廉惠兰饰演「洪子英」，是卢圭泰的妻子，为村里唯一一位精英律师。圭泰在采访中提到东柏，妻子则对东柏有了警戒之心…
孔晓振饰演的「东柏」，是一名不屈不饶、努力过好自己人生的女性；姜河那饰演的「黄龙植」，虽然正义满满却没有对策、虽然土气粗俗却莫名性感的人物，无条件鼓励并支持被封闭在偏见里的东柏。
有趣的是，孔晓振一见到姜河那就「笑不停」，让姜河那觉得疑惑，还表示：「我只是坐在旁边而已耶！」孔晓振说：「这大叔真是…」让姜河那吃惊：「我吗？我明明是小伙子」、「姐姐笑起来很好看～」互动超可爱！
（图片、影片来源：KBS《山茶花开时》）
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