【有片】梁世宗、禹棹煥、雪炫、張赫等主演JTBC《我的國家》下月4日首播！陸續公開海報、預告
韓劇 2019年9月9日 星期一10:07 JiaJia
從去年（2018年）10月就有《我的國家》的消息。時間過去將近一年，終於可以在小螢幕上看到成果！由梁世宗、禹棹煥、雪炫、張赫等人主演，預告影片氣勢磅礡，引發關注。
JTBC新古裝劇《我的國家》由《只是相愛的關係》金鎮元導演執導，《Master－麵條之神》、《感激時代：鬥神的誕生》蔡承代編劇執筆，預計於下月（10月）4日作為金土劇（週五、六）播出，是以高麗末年和朝鮮時代初期為背景的古裝動作劇。描述從各自的信念出發，為了「我的國家」拔刀相向，還有圍繞在權力與守護之間，所爆發的欲望。劇組公開主演梁世宗、禹棹煥個人海報。
梁世宗飾演武士「徐輝」，是一個正直且毫不妥協的人；禹棹煥飾演「南善浩」，擁有俊秀外貌，並且文武雙全；雪炫飾演「韓熙在」，是一位聰明、進取的女性；張赫飾演「李芳遠」，不只開國之功沒有得到認可，連世子之位都被奪走。
（圖片、影片來源：JTBC《我的國家》）
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