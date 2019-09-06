FTIsland 釋出最新專輯亮點集錦 五首歌組成豐富層次！
KPOP 2019年9月6日 星期五09:24 施乃琪
出道滿 12 年的 FTIsland 一直勇於突破，如今成員即將入伍，他們的最新專輯〈ZAPPING〉似乎也將成為回顧過往經典的契機！
FNC Entertainment 昨晚（5 日）公開了 FTIsland 第七張迷你專輯〈ZAPPING〉的亮點集錦，從最新主打歌 “Quit”、”Hope Again”、”Day by Day” 到 “No Regret” 和 “Don’t Lose Yourself” 共五首歌曲都搶先揭露了 12 秒左右的段落。
有趣的是，以抒情搖滾味十足的 “Quit” 為始，接連出現的每首歌在歌名、樂風或氛圍上都隱約有著似曾相識的感覺，其中 “No Regret” 的韓文歌名甚至是「愛愛愛 2」（사랑 사랑 사랑2），整張專輯似乎是一首回顧過往經典作品的總結。
〈ZAPPING〉將是主唱李洪基於 30 日入伍前參與的最後一張團體專輯，陪 FTIsland 走過多年的大家一定會準時鎖定的吧？
（照片與影片來源：FNC Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論