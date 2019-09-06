FTIsland 释出最新专辑亮点集锦 五首歌组成丰富层次！
KPOP 2019年9月6日 星期五09:24 施乃琪
出道满 12 年的 FTIsland 一直勇於突破，如今成员即将入伍，他们的最新专辑〈ZAPPING〉似乎也将成为回顾过往经典的契机！
FNC Entertainment 昨晚（5 日）公开了 FTIsland 第七张迷你专辑〈ZAPPING〉的亮点集锦，从最新主打歌 “Quit”、”Hope Again”、”Day by Day” 到 “No Regret” 和 “Don’t Lose Yourself” 共五首歌曲都抢先揭露了 12 秒左右的段落。
有趣的是，以抒情摇滚味十足的 “Quit” 为始，接连出现的每首歌在歌名、乐风或氛围上都隐约有著似曾相识的感觉，其中 “No Regret” 的韩文歌名甚至是「爱爱爱 2」（사랑 사랑 사랑2），整张专辑似乎是一首回顾过往经典作品的总结。
〈ZAPPING〉将是主唱李洪基於 30 日入伍前参与的最后一张团体专辑，陪 FTIsland 走过多年的大家一定会准时锁定的吧？
（照片与影片来源：FNC Entertainment）
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