韓國軍音樂劇《歸來》10月22日首演，昨日公開宣傳照及第一階段演出時間表
明星 2019年9月6日 星期五09:00 Kunni
優囉奔，繼去年9月初演的軍音樂劇《新興武官學校》之後，集結更多大勢愛豆演員的軍音樂劇第二部《歸來》即將在10月22日首演啦！
在昨日(9/5)由製作方Insight Ent(인사이트엔터테인먼트)公開了本次音樂劇的宣傳照一共兩張。
自10月22日(二)至12月1日(日)止，將在首爾奧林匹克公園友利金融藝術廳(우리금융아트홀)進行演出。昨日(9/5)也公開了第一階段10/22(二)~11/3(日)共18場演出的CASTING陣容表。
強大陣容卡司：
過去的勝浩:李珍基(이진기/SHINee成員溫流)、金珉錫(김민석/EXO成員)
海日:李在均(이재균)、車學沇(차학연/VIXX成員N)
珍九:金玟錫(김민석)、李成烈(이성열/INFINITE成員)
海星:李智淑(이지숙)、崔秀珍(최수진)
現在的勝浩:李正烈(이정열)、金順澤(김순택)
賢民:趙權(조권/2AM成員)、高恩星(고은성)
宇宙:金聖圭(김성규/INFINITE成員)、尹智聖(윤지성/Wanna One成員)
除了這些人氣愛豆、演員同台出演很值得一看，另外的亮點就是INFINITE的兩個成員在入伍後首次合體表演，這些強大的卡司想必會是一個搶票戰場XD
第一階段售票將在下周9月9日(一) 韓國時間下午兩點，於MELON售票以及INTERPARK售票系統開賣，想去看的親估們要記得搶票唷！
資料來源 : INSIGHT ENT FB
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