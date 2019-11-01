11月的KPOP樂壇簡直是神仙打架！誰將突破重圍？

11月的KPOP樂壇簡直是神仙打架！誰將突破重圍？

KPOP   2019年11月1日   星期五10:00   ZJM   15

【多圖】11月回歸陣容爆肝整理，強者雲集！

▼11月1日，IU以迷你五輯《Love poem》回歸。

▼11月1日，Jessi發行新歌《Drip》，朴宰范參與feat.。

▼11月3日，HINAPIA是由前 PRISTIN 成員加上新隊友重組的五人團 ，將以首張專輯《New Start》出道。

▼11月4日，李鎮赫以《S.O.L》專輯solo出道，主打歌《I Like That》。

▼11月4日，GOT7攜《Call My Name》新專回歸。

▼11月4日，除了以X1成員活動中的韓勝宇之外，六人體VICTON以迷你五輯《nostalgia》回歸。

▼11月4日，B.I.G將發行單曲專輯《ILLUSION》。

▼11月5日，Tiger JK、尹未來和Bizzy組成的MFBTY時隔4年回歸。

▼11月5日，泫雅簽約PSY的公司後，以《FLOWER SHOWER》重新出發。

▼11月5日，DAWN簽約PSY的公司後，以《MONEY》重新出發。

▼11月5日，BVNDIT「請夏師妹團」以迷你一輯《Dumb》回歸。

▼11月6日，Zion.T發表新單曲。截止截稿時間，尚未公開歌名。

▼11月7日，Noel公開新歌《深夜在你家門前的胡同路》。

▼11月8日，ZICO發行首張正規專輯《THINKING》的第二部分。

▼11月11日，IZ*ONE發行首張正規專輯《BLOOM*IZ》。

▼11月12日，NATURE加入《PRODUCE 101》出身的金昭希後，以《NATURE WORLD: CODE A》全新出發。

▼11月14日，IN2IT以第三張單曲《PUZZLE》回歸。

▼11月19日， 宇宙少女以迷你專輯《As You Wish》回歸。

除此之外，EXO、MAMAMOO、AOA、CIX、智妍、ASTRO也會參與11月的歌壇混戰，讓我們拭目以待吧！

圖：對應經紀公司

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