日版《Produce 101》顏值評價最高的練習生大集合！有沒有你還未發現的遺珠？

這周《Produce 101 Japan》公開了各位練習生的資料照片和主打歌MV，其中有一些真的顏值蠻高，大家都發現了嗎？
對了，大家看資料照片的時候不要忘了這一事實：《Produce 101》系列的資料照，往往都比當事人本尊低那麽幾分……XD
首先是五官和輪廓都十分深邃和鮮明的安藤誠明！1996年生、今年還沒過23歲生日，身高173cm：
小松幸真，2001年出生、身高165cm，今年剛剛17歲！小小年紀就憂郁傷感的眼神讓人印象深刻：
磨田寛大1999年出生、身高171cm，有人說看到了尹智聖、鄭世雲甚至蔡秀彬的影子耶XD
HALO成員金潤東，今年24歲、身高176cm。該團2014年出道、今年5月與所屬社合約期滿但未解散，3名成員都有參加這次節目。
北川暉今年20歲、身高168cm，有人說像“一臉委屈的KAI”XD
川西 拓実今年20歲、身高170cm，蠻多人說他長得像THE BOYZ的Eric，大家覺得像嗎？
《Produce 101 Japan》第一期將在9月26日開播，看到帥氣的練習生們感覺期待值更加上升了呢！
（圖源：Mnet）
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