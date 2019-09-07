日版《Produce 101》颜值评价最高的练习生大集合！有没有你还未发现的遗珠？

这周《Produce 101 Japan》公开了各位练习生的资料照片和主打歌MV，其中有一些真的颜值蛮高，大家都发现了吗？
对了，大家看资料照片的时候不要忘了这一事实：《Produce 101》系列的资料照，往往都比当事人本尊低那麽几分……XD
首先是五官和轮廓都十分深邃和鲜明的安藤诚明！1996年生、今年还没过23岁生日，身高173cm：
小松幸真，2001年出生、身高165cm，今年刚刚17岁！小小年纪就忧郁伤感的眼神让人印象深刻：
磨田寛大1999年出生、身高171cm，有人说看到了尹智圣、郑世云甚至蔡秀彬的影子耶XD
HALO成员金润东，今年24岁、身高176cm。该团2014年出道、今年5月与所属社合约期满但未解散，3名成员都有参加这次节目。
北川晖今年20岁、身高168cm，有人说像“一脸委屈的KAI”XD
川西 拓実今年20岁、身高170cm，蛮多人说他长得像THE BOYZ的Eric，大家觉得像吗？
《Produce 101 Japan》第一期将在9月26日开播，看到帅气的练习生们感觉期待值更加上升了呢！
（图源：Mnet）
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