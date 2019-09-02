具惠善宣布暂时退出演艺圈 重返大学读书
明星 2019年9月2日 星期一14:17 Sani
大家今早的猜测成真了...... 具惠善在出版《我是你的伴侣动物》之后将暂别演艺圈，重归校园。
今日下午，具惠善的代理律师表示：「以出版散文集《我是你的伴侣动物》为结尾，（具惠善）将暂时停止演艺活动。 」
据悉接下来她将开始准备大学的复学流程。 具惠善2003年考入首尔艺术大学放送演艺系，但中途退学，之后以随时报名的方式於2011年进入成均馆大学艺术学部影像系。
今日上午，具惠善在自己的IG上PO图留言说：「在我的散文集《我是你的伴侣动物》临近出版之际，向大家做出最后的问候。 真心感谢这段时间大家给我的关心和爱，托大家的福，我得以实现了梦想。 希望以后大家也健康、幸福。 我爱你们。 」令不少网友猜测是在暗示退出演艺圈，不料当天下午就印证了T^T
最近具惠善因为与安宰贤离婚的风波而被媒体推上浪尖，想必心灵也是备受折磨，趁此机会重返校园确实是个不错的主意，希望她能重新找回心灵的宁静与祥和啊！
（图源：KSD，具惠善IG）
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