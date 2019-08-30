繼《Dr. Prisoner》後南宮珉又接新戲啦！與朴恩玭合作SBS《Stove League》 預計11月首播
韓劇 2019年8月30日 星期五13:05 JiaJia
今年初（2019年）以《Dr. Prisoner》展現精湛演技的南宮珉，下半年也有新作品！他將與曾合作過《龜巖許浚》的朴恩玭，一同出演合作SBS新金土劇（週五、六）《Stove League》！
預計於今年11月接檔《VAGABOND》的《Stove League》，由《奇怪的搭檔》、《命運與憤怒》鄭東允PD執導，李新華編劇執筆，描述倒數第一、球迷的眼淚都流光了的棒球隊新任團長，準備不平凡的賽季冬季物語。雖然以職棒為題材，但每集都會分別解決球隊遇到的問題，以球隊實力漸長為設定。
南宮珉飾演職棒「Dreams」新任團長「白承洙」。只要是他帶領過的球隊，都會脫胎換骨並取得珍貴優勝。不過，由於他接手的球隊母公司，都是沒人氣的窮公司，奪下冠軍後球隊皆面臨解散命運。這次，他收到萬年處於倒數排名的職棒Dreams新團長邀約。
朴恩玭飾演職棒「Dreams」運營組長「李世英」，在還不懂怎麼當球隊門面的大學時代起，就作為職棒記錄員在全國奔走。熱愛作筆記的她，時常翻閱自己的筆記本。也因為這一整箱筆記，她才得以作為「Dreams」新入社員進入公司。不知不覺過去了十年，她依然夢想著「Dreams」的重生。
特別的是，南宮珉與朴恩玭曾在2013年合作過SBS《龜巖許浚》，而《Stove League》是他們時隔6年的二次合作。
（圖片來源：KSD、TVDaily、MBC《龜巖許浚》）
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