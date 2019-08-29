又可以在《一日三餐》看到「南朋友」啦！南柱赫成為繼鄭雨盛、吳娜拉後的第3位嘉賓
綜藝 2019年8月29日 星期四10:29 JiaJia
近期與鄭裕美一起拍攝新劇《保健教師安恩英》的南柱赫，將作為《一日三餐》女子篇的第3位嘉賓出演！ #曾經的設備部忙內來啦
由廉晶雅、尹世雅、朴素丹出演tvN綜藝節目《一日三餐－山村篇》現正熱播中。這是《一日三餐》系列首度製作成「女子版」，通過節目，可以看到活躍於影劇作品中的三位女演員，她們自給自足的「慢」生活。（其實並不是…羅PD還常常提醒她們「不用急」XD）
節目嘉賓也非常有看頭！第1位嘉賓是與廉晶雅、朴素丹同屬「Artist Company」的鄭雨盛，他還曾和尹世雅合作過電影《布拉芙夫人》；而第2位嘉賓將於明晚（30日）登場，是曾與廉晶雅、尹世雅合作熱門劇集《Sky Castle》的吳娜拉。看到三位「媽媽」聚在一起，「忙內」朴素丹相當驚奇，並稱：「好神奇，我真的是妳們的粉絲！」
而第3位嘉賓，是曾出演過《一日三餐》的南柱赫，近期已經完成拍攝。南柱赫近期與鄭裕美一起拍攝Netflix新劇《保健教師安恩英》，預計明年（2020年）上半年播出。
（圖片來源：KSD、TVDaily、tvN《一日三餐》）
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