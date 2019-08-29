【有片】《請融化我》公開池昌旭、元真兒角色預告！說好「冷凍」24小時 怎麼一睜眼就過去20年？

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由池昌旭、元真兒等人主演tvN新週末劇《請融化我》，將於下月（9月）28日首播！官方公開角色預告影片，能感受到他們因為「一覺醒來竟過去20年」的驚慌失措。



《請融化我》由《秘密花園》、《紳士的品格》申宇哲導演，《大力女子都奉順》、《有品位的她》白美京編劇合作，描述參與「24小時冷凍人類項目」的一對男女，因為神秘陰謀導致20年後才甦醒過來。為了生存，必須維持平均體溫，兩人在生活中逐漸產生愛意的浪漫愛情故事。劇組近期公開官方海報及劇本閱讀現場。

池昌旭飾演綜藝局明星PD「馬東燦」。他是一個能讀懂時代潮流的電視臺能力者，參與本人製作的節目「冷凍人類項目」，雖然預計是被冷凍24小時，但醒過來發現已經過去20年了。身邊的人們都長了20歲，只有自己沒有老去，以20年前的樣子被喚醒。

夢想以「冷凍人類項目」成為「放送界傳奇」的他，在20年後、在2019年醒來了。他對著手機展現「不可置信」的一面，馬東燦會如何適應20年後的世界呢？

元真兒飾演電視台的實驗兼職生「高美蘭」。她受到助理導演的欺騙，說是睡一覺並且醒來後，就可以賺500萬韓元，於是參加「冷凍人類項目」。是一位無法琢磨、擁有嶄新魅力的女性。她和馬東燦一樣，在20年後甦醒。

原本以為24小時就能醒來，沒想到一睡就是20年。面對未來的不可預期，憂心忡忡說著：「我該怎麼辦呢？」的高美蘭，將如何找到自己的出路？

（圖片、影片來源：tvN《請融化我》）

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