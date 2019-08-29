又可以在《一日三餐》看到「南朋友」啦！南柱赫成为继郑雨盛、吴娜拉后的第3位嘉宾
综艺 2019年8月29日 星期四10:29 JiaJia
近期与郑裕美一起拍摄新剧《保健教师安恩英》的南柱赫，将作为《一日三餐》女子篇的第3位嘉宾出演！ #曾经的设备部忙内来啦
由廉晶雅、尹世雅、朴素丹出演tvN综艺节目《一日三餐－山村篇》现正热播中。这是《一日三餐》系列首度制作成「女子版」，通过节目，可以看到活跃於影剧作品中的三位女演员，她们自给自足的「慢」生活。（其实并不是…罗PD还常常提醒她们「不用急」XD）
节目嘉宾也非常有看头！第1位嘉宾是与廉晶雅、朴素丹同属「Artist Company」的郑雨盛，他还曾和尹世雅合作过电影《布拉芙夫人》；而第2位嘉宾将於明晚（30日）登场，是曾与廉晶雅、尹世雅合作热门剧集《Sky Castle》的吴娜拉。看到三位「妈妈」聚在一起，「忙内」朴素丹相当惊奇，并称：「好神奇，我真的是你们的粉丝！」
而第3位嘉宾，是曾出演过《一日三餐》的南柱赫，近期已经完成拍摄。南柱赫近期与郑裕美一起拍摄Netflix新剧《保健教师安恩英》，预计明年（2020年）上半年播出。
（图片来源：KSD、TVDaily、tvN《一日三餐》）
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