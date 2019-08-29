TWICE 回歸前夕的好消息 〈Yes or Yes〉MV 破兩億！ D&E亞巡完美結束！下半年將陸續以《SJ Returns 3》、正規九輯、《SS8》與粉絲們見面 《德魯納酒店》滿月社長IG突破80萬大關，發文感謝粉絲支持！ EXO CHEN時隔6個月再攜SOLO專輯回歸歌壇！昨日（28日）現身釜山演唱新歌 預計10月發行 康男努力減肥原來是為了這個！！ 10月12日迎娶「冰上女帝」李相花 【有片】《請融化我》公開池昌旭、元真兒角色預告！說好「冷凍」24小時 怎麼一睜眼就過去20年？ 又可以在《一日三餐》看到「南朋友」啦！南柱赫成為繼鄭雨盛、吳娜拉後的第3位嘉賓 《德魯納酒店》李到晛「青明」IG上分享武術練習的帥氣英姿！ 金曜漢錄製《M! Countdown》受傷！ 緊急處理後重返現場 劇迷許願成功！金秀賢將特別出演《德魯納酒店》 「角色請通過放送確認」 快來看看周元的手臂！穿背心秀健碩體態，令人想跌進這臂彎呢～♥ 想看這部禁忌的鬼片華麗誕生嗎？不要錯過《鬼片：即將上映》！ 驚喜！臉紅的思春期 9 月初回歸 保安機構怒斥愛豆＆經紀公司耍大牌：人氣不是全部，我們不是你的奴隸！ 【有片】時隔14年呂珍九又坐在長櫈上哭了！哭得還是那麼讓人心碎啊ㅠㅠ FTISLAND李洪基一語成讖！崔珉煥♥律喜二胎真的是雙胞胎，三個孩子願望達成

明星出門都會帶著保鏢一起出行，日前某保安機構工作人員就在網上大爆某愛豆團和其經紀公司耍大牌，完全把保全當奴隸對待。

某保安機構的室長A某於去年11月就在網路上曝光過此事，但當時並未引起任何風波，反倒時隔大半年的現在被網友翻出，擠上熱搜榜。

A某在文中寫道：「作為3天期間負責曼谷演唱會的安保業務的負責人，我真的很失望，我知道他們很有名，但經紀公司的人的禮儀和人品簡直就是渣。不僅僅是保全，他們幾乎把所有的相關人員都當做是奴隸，我活到現在還是第一次看到這種甲方。我只是因為XXX企劃社而負責本次的安保工作，不是藝人專屬安保機構，更不是你家員工。其他愛豆團，上到老闆，下到室長、藝人、經紀人，人家都很懂禮貌，人品很好，你們真的是好的沒學會倒學了不少壞毛病。韓國藝人文化也有問題，怎麼能把人養成這樣，以後去當兵難道還要找媽媽嗎？ 還是你經紀人去替他們服役？ 好在他們沒讓安保去送客房服務。你們又不發我錢，而且大家都很辛苦，應該要互相體諒、尊重。」



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

「這是我迄今為止遇到過的最爛的經紀公司，人氣不代表階級，你們應該謙遜才對，被罵的話這條路走不了多久。10年之後我就會退休，但這些愛豆要怎麼活，我很擔心。我負責過大企業的會長，甚至總統、總理的警衛工作，這種情況還是第一次。做個人吧，我不是你經紀公司旗下的保鏢，不要把我們當成奴隸、長工、侍從。我們是守護你們財產、保護你們，值得你們感謝的人。 」



該段內容從28日期火速在韓網上散播開來，引起廣大網民和粉絲的關注。 不少人開始猜測A某筆下的愛豆團和經紀公司是誰。韓媒更是翻出了去年11月在泰國曼谷舉辦的韓流演唱會HEC KOREA，當時公開的陣容名單裡有Wanna One、TeenTop、Monsta X、PENTAGON、THE BOYZ等。

「圖：NATE」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞