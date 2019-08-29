保安机构怒斥爱豆＆经纪公司耍大牌：人气不是全部，我们不是你的奴隶！

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明星出门都会带著保镖一起出行，日前某保安机构工作人员就在网上大爆某爱豆团和其经纪公司耍大牌，完全把保全当奴隶对待。

某保安机构的室长A某於去年11月就在网路上曝光过此事，但当时并未引起任何风波，反倒时隔大半年的现在被网友翻出，挤上热搜榜。

A某在文中写道：「作为3天期间负责曼谷演唱会的安保业务的负责人，我真的很失望，我知道他们很有名，但经纪公司的人的礼仪和人品简直就是渣。不仅仅是保全，他们几乎把所有的相关人员都当做是奴隶，我活到现在还是第一次看到这种甲方。我只是因为XXX企划社而负责本次的安保工作，不是艺人专属安保机构，更不是你家员工。其他爱豆团，上到老板，下到室长、艺人、经纪人，人家都很懂礼貌，人品很好，你们真的是好的没学会倒学了不少坏毛病。韩国艺人文化也有问题，怎么能把人养成这样，以后去当兵难道还要找妈妈吗？ 还是你经纪人去替他们服役？ 好在他们没让安保去送客房服务。你们又不发我钱，而且大家都很辛苦，应该要互相体谅、尊重。」



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「这是我迄今为止遇到过的最烂的经纪公司，人气不代表阶级，你们应该谦逊才对，被骂的话这条路走不了多久。10年之后我就会退休，但这些爱豆要怎么活，我很担心。我负责过大企业的会长，甚至总统、总理的警卫工作，这种情况还是第一次。做个人吧，我不是你经纪公司旗下的保镖，不要把我们当成奴隶、长工、侍从。我们是守护你们财产、保护你们，值得你们感谢的人。 」



该段内容从28日期火速在韩网上散播开来，引起广大网民和粉丝的关注。 不少人开始猜测A某笔下的爱豆团和经纪公司是谁。韩媒更是翻出了去年11月在泰国曼谷举办的韩流演唱会HEC KOREA，当时公开的阵容名单里有Wanna One、TeenTop、Monsta X、PENTAGON、THE BOYZ等。

「图：NATE」

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