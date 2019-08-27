柳俊烈確定出演崔東勛導演新片2部曲擔任男主角
電影 2019年8月27日 星期二11:19 Sani
柳俊烈加上「千萬導演」崔東勳導演，新作二部曲是外星人題材的科幻電影，似乎很值得期待啊！
今日柳俊烈所屬社C-JeS透露：「柳俊烈確定為崔東勳導演的新作1&2部擔任男主角。 」據悉崔東勳今年初就和柳俊烈討論過這件事，上個月還有報導稱全智賢、金宇彬、金泰梨也接到了出演邀約。 近日崔東勳導演終於完成了第一部的劇本、正在製作第二部，但名字還沒有確定，這期間終於確定主角人選就是柳俊烈。
崔東勳導演對劇本十分保密，只帶去特定演員和製作公司給對方讀，讀完就帶走。 新片講述的是當代韓國年輕人的故事，其中還有外星人出場，穿梭於不同時代。
崔東勳導演2012年推出《盜賊門（台譯：神偷大劫案）》、2015年推出《複國者聯盟（台譯：暗殺）》在韓國均超過千萬觀影人次，之後原計劃2017拍攝《竊聽風雲》，但因為主角金宇彬患鼻咽癌而停擺， 這次是時隔4年籌畫新作。
而柳俊烈也一直未間斷拍戲，最近《鳳梧洞戰鬪》之後沒有接拍其他作品，就是在等崔東勳導演的新片。
據悉，崔東勳導演的新片計畫在明年同時開拍第一、第二部。 超期待啊！
（圖源：C-JeS）
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