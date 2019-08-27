因投票造假影响？ X1或无缘出演《音乐银行》等地上波电视台节目 中国媒体批露宋仲基近况照片 戴绿色帽子与美女亲切合影 Running Man FM后在401餐厅聚餐，刘在锡请客引发全场高呼！ 又是一场K-POP大战！音源强者 ZICO 确定在九月底SOLO回归 《2019 MTV VMA》BTS防弹少年团入围五奖、抱回两奖！ 韩剧《Watcher》大结局，收视率反转「创新高」破自身纪录完美收官！ 【有片】大明星的休假日与你、我似乎没有不同！金希澈出演《熊孩子》 妈妈语重心长：「快点结婚就好了」 在金在奂和 Stella Jang 的歌声里 预支 9 月份的惬意余裕 从 TWICE 到 AB6IX 《SBS 人气歌谣 Super Concert in 仁川》首波阵容公开！ LABOUM 出道将满五年 9 月携首张正规专辑回归！ 韩国的不倒翁食品与综艺节目《都市渔夫》合作出泡面了！ VICTON 崔秉灿也要来台了！9 月底举行见面会 韩国旅游情报：8月折扣季！来旅游时不要错过啦～ 喜欢《德鲁纳酒店》的朋友们别错过！OST特别专辑将在9月4日还行，还有小册子可以收藏！ 梁铉锡、胜利本周接受警方调查 YG 练习生近日先后离开？ 因出演出演者阵容紧密的行程...《新西游记7》将延期拍摄？tvN：「节目构成和出演者都还没确定！」 IU与IU Team玩「守护天使」...IU送上的礼物是「1小时警卫使用卷」后来还升级成「实现1个愿望」 柳俊烈确定出演崔东勋导演新片2部曲担任男主角 JYP娱乐官方：MINA 确诊「恐慌焦虑症」，TWICE 之后的行程将选择性参加 【有片】池昌旭、元真儿主演tvN新剧《请融化我》公开双人海报！剧本阅读现场笑声不断 十分欢乐 姜河那又要演员警啦！ 出演KBS新剧《山茶花开时》搭档孔晓振 【有片】金来沅、孔晓振主演新电影《最普通的恋爱》公开海报、剧照和预告！10月初在韩上映 SJ回归在即…昨天甫公开团综《SJ Returns 3》问候影片 今天是《SS8》首尔场公演日期！ 《新婚日记》具惠善&安宰贤的甜蜜都靠剪辑？《听见传闻Show》大爆：拍摄时最长争论6小时 「是暗示很快归来？」《德鲁纳酒店》张满月社长又更新状态了：出差中！ Big Hit 再度出手！向诽谤、侮辱BTS防弹少年团的网友提告 为什么韩国网民说：看到YG的艺人要绕著走呢？ 韩网曝金成铃上位全靠政客金主赞助？！爆料者：政客见人会带著她 请收下我的爱♥～《德鲁纳酒店》「清明」李到晛的咬苹果比心大法！

留言/评论