柳俊烈确定出演崔东勋导演新片2部曲担任男主角
电影 2019年8月27日 星期二11:19 Sani
柳俊烈加上「千万导演」崔东勋导演，新作二部曲是外星人题材的科幻电影，似乎很值得期待啊！
今日柳俊烈所属社C-JeS透露：「柳俊烈确定为崔东勋导演的新作1&2部担任男主角。 」据悉崔东勋今年初就和柳俊烈讨论过这件事，上个月还有报导称全智贤、金宇彬、金泰梨也接到了出演邀约。 近日崔东勋导演终於完成了第一部的剧本、正在制作第二部，但名字还没有确定，这期间终於确定主角人选就是柳俊烈。
崔东勋导演对剧本十分保密，只带去特定演员和制作公司给对方读，读完就带走。 新片讲述的是当代韩国年轻人的故事，其中还有外星人出场，穿梭於不同时代。
崔东勋导演2012年推出《盗贼门（台译：神偷大劫案）》、2015年推出《复国者联盟（台译：暗杀）》在韩国均超过千万观影人次，之后原计划2017拍摄《窃听风云》，但因为主角金宇彬患鼻咽癌而停摆， 这次是时隔4年筹画新作。
而柳俊烈也一直未间断拍戏，最近《凤梧洞战鬪》之后没有接拍其他作品，就是在等崔东勋导演的新片。
据悉，崔东勋导演的新片计画在明年同时开拍第一、第二部。 超期待啊！
（图源：C-JeS）
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