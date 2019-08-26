幫滿月（IU）補一下想像燦星（呂珍九）19禁的畫面…《德魯納酒店》 堪比換人！ 歌手劉在煥暴減32kg前後對比照 在簽售會上...粉絲送上17年前釀製的超大一瓶人蔘酒！WINNER金秦禹被嚇到目瞪口呆！ 李東健確定主演TV朝鮮新劇《偷天任務》男主角，化身為詐騙集團的帥氣團長 【有片】《SJ Returns》帶著第3季回來啦！9位成員的9輯製作記 將於9月9日首播 變更美了！ MOMOLAND JOOE雙眼皮手術後近況 《Running Man》全昭旻&池錫辰超震撼cosplay迎接來賓：太犧牲啦～！！ SHINee溫流&EXO XIUMIN&尹智聖將出演陸軍音樂劇！10月至12月於首爾奧林匹克公園公演 邕聖祐童年照大放出！只能說從小帥到大了，嬰兒時期萌翻天 當你在口袋裡摸出錢的時候！IZ*ONE彩演實力演繹：我有錢了XD 朴寶劍適合演反派？眼神絕殺！粉絲：求演除了人品之外全具備的大反派！

粉絲們去參加簽售會，為了吸引偶像們的注意，總是會想盡辦法呀！

日前，WINNER成員金秦禹發表出道五年來首張個人單曲專輯《JINU's HEYDAY》，在簽售會上除了和每位到場的粉絲們自拍外，也發生了不少有趣的故事。像是，有一位粉絲就送了一瓶超大瓶的人參酒。



金秦禹一轉身看到這瓶酒嚇得目瞪口呆，在場的粉絲更驚呼連連！而這位粉絲也在推特分享了後記：「知道金秦禹今天要開SOLO簽售會，在17年前（2002年）就開始準備了。謝謝你的Reaction。謝謝還擔心我，難不成我會被趕出家門嗎ㅋㅋㅋㅋ。」更上傳把酒運到場地的照片，整個霸佔了副駕駛座呢（笑）～

김진우 솔로 팬싸가 오늘 열릴 줄 알고 오늘을 위해 무려 17년전부터 준비한 그것 격한 리액션 보여줘서 고마워



영롱한 17년산 인삼주가 김진우 목으로 흘러간다면 그것이 바로 행복한 인삼의 삶



진우야 걱정해줘서 고마워 설마 내가 집에서 쫓겨나겠어?ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/yOl0PXmYVL — 체릐싀 또또또 (@cherryjwsh) August 22, 2019

而金秦禹的SOLO專輯也得了第34週（8/18～8/24）Gaon專輯週榜一位，恭喜恭喜！而這次的打歌活動宋旻浩也都一起參與，不知道大家有沒有看過舞台了呢？



（圖：YG、推特＠3V0926、推特＠cherryjwsh、推特＠yg_winnercity）

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