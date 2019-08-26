在簽售會上...粉絲送上17年前釀製的超大一瓶人蔘酒！WINNER金秦禹被嚇到目瞪口呆！

在簽售會上...粉絲送上17年前釀製的超大一瓶人蔘酒！WINNER金秦禹被嚇到目瞪口呆！

明星   2019年8月26日   星期一13:15   Yuan   1

粉絲們去參加簽售會，為了吸引偶像們的注意，總是會想盡辦法呀！

日前，WINNER成員金秦禹發表出道五年來首張個人單曲專輯《JINU's HEYDAY》，在簽售會上除了和每位到場的粉絲們自拍外，也發生了不少有趣的故事。像是，有一位粉絲就送了一瓶超大瓶的人參酒。

金秦禹一轉身看到這瓶酒嚇得目瞪口呆，在場的粉絲更驚呼連連！而這位粉絲也在推特分享了後記：「知道金秦禹今天要開SOLO簽售會，在17年前（2002年）就開始準備了。謝謝你的Reaction。謝謝還擔心我，難不成我會被趕出家門嗎ㅋㅋㅋㅋ。」更上傳把酒運到場地的照片，整個霸佔了副駕駛座呢（笑）～

而金秦禹的SOLO專輯也得了第34週（8/18～8/24）Gaon專輯週榜一位，恭喜恭喜！而這次的打歌活動宋旻浩也都一起參與，不知道大家有沒有看過舞台了呢？

（圖：YG、推特＠3V0926、推特＠cherryjwsh、推特＠yg_winnercity）

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