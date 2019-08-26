在签售会上...粉丝送上17年前酿制的超大一瓶人蔘酒！WINNER金秦禹被吓到目瞪口呆！

粉丝们去参加签售会，为了吸引偶像们的注意，总是会想尽办法呀！
日前，WINNER成员金秦禹发表出道五年来首张个人单曲专辑《JINU's HEYDAY》，在签售会上除了和每位到场的粉丝们自拍外，也发生了不少有趣的故事。像是，有一位粉丝就送了一瓶超大瓶的人参酒。
金秦禹一转身看到这瓶酒吓得目瞪口呆，在场的粉丝更惊呼连连！而这位粉丝也在推特分享了后记：「知道金秦禹今天要开SOLO签售会，在17年前（2002年）就开始准备了。谢谢你的Reaction。谢谢还担心我，难不成我会被赶出家门吗ㅋㅋㅋㅋ。」更上传把酒运到场地的照片，整个霸占了副驾驶座呢（笑）～
김진우 솔로 팬싸가 오늘 열릴 줄 알고 오늘을 위해 무려 17년전부터 준비한 그것 격한 리액션 보여줘서 고마워— 체릐싀 또또또 (@cherryjwsh) August 22, 2019
영롱한 17년산 인삼주가 김진우 목으로 흘러간다면 그것이 바로 행복한 인삼의 삶
진우야 걱정해줘서 고마워 설마 내가 집에서 쫓겨나겠어?ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/yOl0PXmYVL
190822 페럼홀 쓰담쓰담쓰담 사랑으로 #위너 #김진우 #Winner #Jinu #또또또 #천하제일셀카대회 pic.twitter.com/UffjJYLGxC— VVV (@3V0926) August 22, 2019
而金秦禹的SOLO专辑也得了第34周（8/18～8/24）Gaon专辑周榜一位，恭喜恭喜！而这次的打歌活动宋旻浩也都一起参与，不知道大家有没有看过舞台了呢？
（图：YG、推特＠3V0926、推特＠cherryjwsh、推特＠yg_winnercity）
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