梁鉉錫在美賭博金額高達40億韓元：單次賭博超17小時！

近日JTBC《Newsroom》報導了美國LA發給韓國調查機的梁鉉錫賭博記錄，據悉他曾在LA賭場停留最長17小時，單次賭資平均400萬韓元，賭博超過1000局。
據報導，2018年1月初梁鉉錫進入美國LA的MGM酒店賭場，在個人VIP房間玩百家樂，傍晚開始、連續多日。 內達華州博彩協會發給韓國的資料顯示，出去用餐和休息時間，梁鉉錫在這裡賭博超過17小時。
百家樂玩一局需要1分鐘左右，一小時可以玩60局，17小時就是1070局。 梁鉉錫平均每局出資400萬韓元，按此計算，賭資總額超過40億韓元。
梁鉉錫從2014年1月至今年1月，在該賭場存放了15億韓元以便隨時兌換成籌碼使用，據悉至今一共兌換了11次。 其中，2014年2月初一次換了6000萬，2017年10月初換了7000萬韓元。 有時換籌碼不方便，就現場使用信用借貸1~2億韓元進行賭博。
因此，賭場對梁鉉錫也給予了特級待遇。 據舉報者稱：「指壓按摩4~5人、2~3小時的話要200萬韓元左右，梁鉉錫就很痛快地說一句OK。 」
VIP花在賭場的錢會有20%左右被用作服務費回饋他們，而梁鉉錫一行2017年住酒店期間住宿、飲食全部免費，優惠金額超過4億韓元。
據悉，韓國警方最早將在下周傳喚調查梁鉉錫，追究資產來歷等。
（圖源：JTBC）
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