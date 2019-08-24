梁铉锡在美赌博金额高达40亿韩元：单次赌博超17小时！

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近日JTBC《Newsroom》报导了美国LA发给韩国调查机的梁铉锡赌博记录，据悉他曾在LA赌场停留最长17小时，单次赌资平均400万韩元，赌博超过1000局。

据报导，2018年1月初梁铉锡进入美国LA的MGM酒店赌场，在个人VIP房间玩百家乐，傍晚开始、连续多日。 内达华州博彩协会发给韩国的资料显示，出去用餐和休息时间，梁铉锡在这里赌博超过17小时。

百家乐玩一局需要1分钟左右，一小时可以玩60局，17小时就是1070局。 梁铉锡平均每局出资400万韩元，按此计算，赌资总额超过40亿韩元。



梁铉锡从2014年1月至今年1月，在该赌场存放了15亿韩元以便随时兑换成筹码使用，据悉至今一共兑换了11次。 其中，2014年2月初一次换了6000万，2017年10月初换了7000万韩元。 有时换筹码不方便，就现场使用信用借贷1~2亿韩元进行赌博。

因此，赌场对梁铉锡也给予了特级待遇。 据举报者称：「指压按摩4~5人、2~3小时的话要200万韩元左右，梁铉锡就很痛快地说一句OK。 」



VIP花在赌场的钱会有20%左右被用作服务费回馈他们，而梁铉锡一行2017年住酒店期间住宿、饮食全部免费，优惠金额超过4亿韩元。

据悉，韩国警方最早将在下周传唤调查梁铉锡，追究资产来历等。



（图源：JTBC）

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