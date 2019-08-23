(G)I-DLE 官方後援會誕生在即 見面會門票火速售罄！
KPOP 2019年8月23日 星期五13:52 施乃琪
出道才短短一年多，(G)I-DLE 豐富的魅力早已吸引許多粉絲，即將到來的後援會創立儀式也備受期待！
(G)I-DLE 昨晚（22 日）經由 Yes24 網站開賣首次官方粉絲後援會的創立儀式《Welcome to the NEVERLAND》的門票，結果在短短兩分鐘內就被搶購一空。
《Welcome to the NEVERLAND》作為意義非凡的起始點，已經多次回歸的 (G)I-DLE 除了會帶來許多精采表也，也安排了各種活動與粉絲近距離互動，希望能和粉絲共創難忘的美好回憶。
2018 年 5 月出道的 (G)I-DLE 至今已經有 “LATATA”、”HANN”、”Senorita” 和 “Uh-Oh” 四首主打歌，在海內外都累積起不容小覷的知名度，前兩首歌的 MV 觀看次數也都已經破億。
另一方面，《Welcome to the NEVERLAND》將於 9 月 22 日在 Yes24 LIVE Hall 舉行。
（照片與影片來源：Swing Entertainment）
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