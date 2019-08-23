(G)I-DLE 官方后援会诞生在即 见面会门票火速售罄！
KPOP 2019年8月23日 星期五13:52 施乃琪
出道才短短一年多，(G)I-DLE 丰富的魅力早已吸引许多粉丝，即将到来的后援会创立仪式也备受期待！
(G)I-DLE 昨晚（22 日）经由 Yes24 网站开卖首次官方粉丝后援会的创立仪式《Welcome to the NEVERLAND》的门票，结果在短短两分钟内就被抢购一空。
《Welcome to the NEVERLAND》作为意义非凡的起始点，已经多次回归的 (G)I-DLE 除了会带来许多精采表也，也安排了各种活动与粉丝近距离互动，希望能和粉丝共创难忘的美好回忆。
2018 年 5 月出道的 (G)I-DLE 至今已经有 “LATATA”、”HANN”、”Senorita” 和 “Uh-Oh” 四首主打歌，在海内外都累积起不容小觑的知名度，前两首歌的 MV 观看次数也都已经破亿。
另一方面，《Welcome to the NEVERLAND》将於 9 月 22 日在 Yes24 LIVE Hall 举行。
（照片与影片来源：Swing Entertainment）
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