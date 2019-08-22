安宰贤：婚后得忧郁症，没做过亏心的事 VS 具惠善：他说我胸不性感，生日还和其他女人庆生

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具惠善和安宰贤婚变第5日，从18日深夜具惠善IG上指控安宰贤变心要离婚开始，直到21日加码指责男方醉酒与多个女生撩骚，安宰贤始终保持沉默，最终於21日晚打破沉默，发布了首个个人官方声明。

安宰贤在声明中表示：「结婚后一年零四个月来一直接受精神科治疗，并服用抑郁症药物。 作为丈夫，我尽了最大的努力，从没有做过亏心的事情，我也想保护我的家庭。 她在经过长时间的对话之后，歪曲了彼此达成的协议，给他人造成了伤害，并且一直只讲述被她自己扭曲的那部分内容。 看到这样的她，我只觉得自己没有继续维持婚姻生活的信心。」

随后，具惠善也发文反驳安宰贤，称：「我先得忧郁症，那家医院还是我介绍他去的。 」至於她所说安宰贤酒醉状态与多名女生联络，她文内也明确指出是「是我亲眼所见、亲耳所听到的。 」安宰贤不仅无视自己辛苦为他准备的生日餐，更出言讽刺她身形不性感，胸也不性感。

安宰贤声明全文：



因为我个人的事引起非议，非常抱歉。 我很爱具惠善，很尊敬她，所以结了婚。 因为我俩都是公众人物，所以真心希望能够安静地结束这一切，因此哪怕是突然公开，我也想一直保持沉默。 但事情的前因后果都没有，只公开了片面的部分，扭曲了事实，给周围的人带来了损失，再加上被指责酒醉中与很多女性联系的怀疑和陷害，我再也无法保持沉默，所以写了这篇文章。

虽然因为互相喜欢而开始的过去三年的婚姻生活也很幸福，但对我来说这段时间让我精神疲惫。 我们尝试著改善我们的关系，但要拉近两者之间的距离并不容易。 最终没能统一意见的我们在协定下决定分居，为了让五只动物和她的生活更舒适，我选择离开家。 后来一直保持联系，终於在7月30日和具惠善达成了离婚协定。

我支付了具惠善要求的离婚协定金。 具惠善出示的明细表中包括了对家务的日薪，结婚当时她捐赠的捐款等。 我决定完全遵从这些意见。 但这绝不是因为我有婚姻破裂的归责理由，而是我想从经济上为爱过的妻子做一点补偿。 但几天后，具惠善以第一次协商的金额不足为由，要求一起生活的公寓拥有权。 之后我也向所属公司告知了离婚的事实，8月8日和代表开了会，也对这段婚姻做出过挽留和劝解。

但我对离婚的看法并没有改变，8月9日晚上，她在分居中我一个人居住的公寓里对门卫大叔谎称丢了钥匙，要了一把备用钥匙。 还告诉我说「这不是私闯，她是老婆」。 然后翻著我的手机开始录音，对於当时正在睡觉的我，这种行为太突然，太可怕了。 在看我的手机短信的时候，代表问了与两个人见面后说法不一样的部分（我说没有要求过房子，没有这个权利，也没有要求的理由）是对此的回复的资讯， 我没有骂过具惠善。 那天晚上，我觉得再维持婚姻生活对双方都是一种伤害，我再次坚定了离婚的念头。

过了几天，她告诉我她想要离婚「已经找了律师，会送来协定书和媒体发布内容，并计画於28日向法院提出申请，让我也找律师」。还有，因为我必须申请贷款，房子也要卖掉，我只能把所有的事情告诉公司。 这并不是为了公司介入我们个人的事情，而是作为签约的所属演员，为了共用今后发生的情况。

我结婚后一年零四个月来一直接受精神科治疗，还服用了抗抑郁药物。 作为丈夫，我尽了最大的努力，从没有做过亏心的事情，我想守护我的家庭。 她在经过长时间的对话之后，曲解了彼此达成的协议，给他人造成了伤害，并且一直只说自己扭曲的那部分内容。 看到这样的她，我只觉得自己没有继续维持婚姻生活的信心。

因为我们个人的事情而受到损失的公司，节目播放当天受到损失的《我家的熊孩子》的相关人士，以及我的电视剧拍摄现场的相关人士们，向你们表示我深深的歉意，我没有脸面见大家，只怀有想要道歉的想法。 还有，我也向因为这件事情而受伤的妻子道歉，但我也确实很难理解她。 都是因为我的不足，没能整理好我的私事而发生的事情，我真心地向大家道歉，对不起。

具惠善声明全文：



大家好，我是具惠善。 看到安宰贤写的内容，有些话我也只能写在这里了。 我想解释一下关於收到协定金的内容。 协定金额中所谓的捐款，指的是代替婚礼捐赠的所有金额，因为全部以具惠善的费用结算，所以要求返还一半的金额。 现在安宰贤所住的房子的所有装修费用都是我自己掏的，100%的家务活也是具惠善干的，所以我才收每天3万韩元三年的劳动费，并不是要收离婚协定金。 养的小狗先去了天堂，我先患上了忧郁症，给丈夫介绍了我曾去的精神科。 渐渐地精神好多了，丈夫喜欢喝酒，我亲眼看到亲耳听见他喝醉了酒和其他女人通电话。 虽然有人劝我克制自己，但这只是频繁争吵的原因，他们之间的亲密对话已经成为了我无法了解的领域。 丈夫生日那天说想吃拌牛肉，我淩晨就准备好了，然后他只吃了一两勺，看著出去和外人一起开生日派对的丈夫，感觉那个人，真是心也远去了啊。 但我还是非常感谢生了他的婆婆，我想现在婆婆家还没有空调所以我给婆婆家装了，也给购置了洗衣机和雪柜(冰箱)，当然那天也吵架了。 分居时居住的商住两用房原本不是用於分居，是为了尊重他说的「我想集中在演戏上面」，所以得到了我的允许之后拥有的空间，所以我有权去那里。

除此之外，提到的向他要房子的事情，从他没有和我分居的时候开始，他已经几乎没有回家过了，既然是我一个人住的话，还不如我向他要了。 然后我就知道了，如果离婚的话，他就会给我龙仁的房子。 从那时候开始，离婚之歌就已经响起。 当我问起他「我做错了什么？ 」他的回答是，觉得我不够性感，觉得我有一对不性感的乳头，所以一定要离婚。 和丈夫一起生活的时候，他会大声地播放内容有关倦怠期到来的男性的广播然后睡著，我就是住在家里的幽灵，你曾经那么爱过的那个女人变成了僵尸。

「图：安宰贤、具惠善IG」

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